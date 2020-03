Dood van haar twee mannen kwam Liesbeth nooit te boven

Twee mannen bepaalden het leven van de deze woensdag overleden LIESBETH LIST. Natuurlijk was het RAMSES SHAFFY die zijn stempel drukte, en daarnaast was het haar echtgenoot ROBERT BRAAKSMA die hém - voor de liefde - op de koop toenam, haar eindelijk zelfvertrouwen én een dochter schonk. Zowel Ramses als Robert ontvielen haar, daarna was haar eigen einde niets minder dan een aangekondigde dood…