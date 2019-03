William Spaaij regisseert musical Annie

„Ik vind het echt gaaf dat de theaters, Mark Vijn en de Theateralliantie vertrouwen hebben in een jonge regisseur voor zo’n grootschalige musicalproductie die ruim 120 keer gaat spelen. Juist met Annie, als symbool van female empowerment, is dit bekende verhaal actueler dan ooit. Ik hoop het originele materiaal op een verfrissende, experimentele manier neer te kunnen zetten en heb er ongelofelijk veel zin in”, aldus de 36-jarige William.

De met zeven Tony Awards bekroonde musical vertelt het verhaal van de zelfverzekerde, optimistische Annie: in deze nieuwe versie een stoer meisje van nu. Ze is vastbesloten haar ouders te vinden die haar in het weeshuis hebben achtergelaten. Annie houdt moed na tegenslagen en dwarsboomt samen met andere kinderen de plannen van de gemene Miss Hannigan, de vrouw die het weeshuis runt. Wanneer Annie de kerstvakantie doorbrengt bij miljardair Oliver ’Daddy’ Warbucks, een rol van Edwin Jonker, neemt haar leven een bijzondere wending.

De musical gaat op 1 december in het Chassé Theater in Breda in première. Daarna reist de productie tot en met mei 2020 langs dertien theaters door het hele land. Zo is Annie te zien in onder meer De Harmonie in Leeuwarden, MartiniPlaza in Groningen, het Luxor Theater in Rotterdam en het DeLaMar Theater in Amsterdam.