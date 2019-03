Patty Brard bevestigt 4-jarig contract bij Talpa

Bij 6 Inside vertelt ze dat ze de komende vier jaar voor Talpa gaat werken. Ze vervangt volgende week Albert Verlinde bij deze talkshow en zal ’af en toe wat Shownieuws’ doen. Over de nieuwe programma’s die ze ook zal gaan maken, kan ze niets zeggen. „we gaan er binnenkort over om tafel, maar ik ben er wel heel enthousiast over. Dat is ook de reden dat ik naar Talpa ben gegaan.”

Ze noemt meer redenen voor haar keuze voor Talpa, al was ze begin januari nog bezig met een exclusief contract bij RTL. „Wat ik leuk vind bij Talpa, is dat ze willen dat ik ook nog een andere kant van mezelf laat zien. Niet alleen human interest, daar wordt een format voor ontwikkeld, maar daarnaast ook dingen die op een heel ander vlak liggen.”

Ook de nieuwe collega’s bij de omroep van John de Mol spreken haar aan. „Het feit dat Erland terugkeerde en ik kon inhoudelijk met hem sparren en het feit dat Linda op Net 5 neerstreek, was voor mij doorslaggevende factor, ik werkte al veel voor haar. Dat ik met haar verder kan en ook dingen op Net 5 kan gaan ontwikkelen en doen, was voor mij een uitgelezen kans om met de mensen te gaan werken met wie ik het ontzettend fijn vind om te werken.”