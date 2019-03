’John Lennon kon vals en agressief zijn’

Henk van der Meijden aan het ontbijt in de Hilton-suite met John Lennon en Yoko Ono. „Het stonk er een beetje.” Ⓒ Nico Koster

De beelden staan nog in veler geheugen gegrift: de langharige Beatle John Lennon en zijn kersverse echtgenote Yoko Ono, samen in een groot hotelbed voor de wereldvrede. Het is alweer een halve eeuw geleden dat zij demonstratief hun intrek namen in Suite 902 van het Hilton in Amsterdam. In de Andere tijden-uitzending In bed met John en Yoko is uniek filmmateriaal te zien en komen getuigen van toen aan het woord.