Olcay Gulsen rolletje in The Bold and the Beautiful

In RTL Boulevard laten ze het fragmentje zien waarin ze in haar rol als assistent van Bill Spencer, gespeeld door Don Diamont, een bezoekje moet aankondigen en twee zinnen mag zeggen. Haar karakter had geen naam in eerste instantie, maar daar heeft Olcay zich nog wel even hard voor gemaakt. „Ik heb de naam van mijn zusje Georgina erin gefietst, die is enorm fan van de serie.”

De serie is ook op RTL 8 iedere dag te zien.