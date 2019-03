Eus mag na kritiek op DWDD zelf uitzending maken

De aanleiding is het feit dat volgens Eus de landelijke media voornamelijk aandacht besteden aan zaken binnen de randstad. Hierop nodigde Van Nieuwkerk de schrijver en columnist, die ook geregeld aanschuift als tafelheer, uit om plaats te nemen als presentator. „Ik ga jou een aanbieding doen om een uitzending helemaal zelf in te richten naar jouw smaak.”

Eus, die ook in zijn tv-programma Eus in Medialand het gebrek aan gebeurtenissen in de provincie aan de kaak stelt, zei het wel te willen doen, maar dan alleen als Van Nieuwkerk dan als tafelheer aanschuift. „Deal”, zei Matthijs.

Op Twitter krijgt hij positieve reacties op het plan.