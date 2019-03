Emma Wortelboer geeft punten Songfestival door

De voormalige Spuiten en Slikken-presentatrice heeft al enkele maanden onder de noemer #EMMAdouzepoints een eigen rubriek in DWDD waarin ze probeerde haar wens mogelijk te maken. Zo was eerder te zien dat Waylon, de Nederlandse inzending van vorig jaar, geen interesse had in het weggeven van de punten. De afgelopen drie jaar gaf steeds de deelnemer van het jaar daarvoor de punten in de finale.

Namens Nederland doet dit jaar in Tel Aviv Duncan Laurence mee. Hij presenteerde vorige week zijn lied Arcade en staat sindsdien stijf bovenaan bij de bookmakers. Duncan moet zich nog wel weten te plaatsen voor de finale.