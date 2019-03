John Ewbank: ’Alsof ik iemand had vermoord’

„We hadden niet zo gek veel tijd”, aldus John, die maandag een Lifetime Achievement Award kreeg tijdens de Buma Awards. „Er was van alles aan mis, dat wisten wij op dat moment ook niet. Al die mensen die het gehoord hadden, hadden er ook overheen gehoord.”

John kan er inmiddels weer om lachen maar de bakken kritiek die hij zes jaar geleden over zich heen kreeg, waren niet mals. „Ik wist echt niet wat er gebeurde. Echt brandende kettingzagen, heftige shit. Het was net of ik iemand had vermoord.”

Dat de zinsnede ’de dag die je wist dat zou komen’ nu veelgebruikt wordt en zelfs de Dikke Van Dale heeft gehaald noemt John ongelooflijk. „Wij rolden daar gewoon over heen. We hadden ook kunnen zeggen ’je wist dat de dag ooit zou komen en nu is die hier’. Alleen dat was het niet en dat hebben we ook maar zo gelaten. Je moet ook niet weg lopen voor de ridiculisering.”