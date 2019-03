’Barney’s minnares is 21 en speelde in pornofilm’

Ook zou de vrouw eerder in een pornofilm gespeeld hebben. De tips kwamen bij Shownieuws binnen op basis van de beelden die maandagavond gepubliceerd werden door The Sun en men houdt nog een slag om de arm.

The Sun kopte maandag dat Van Barneveld vreemd zou zijn gegaan met een andere vrouw. Zij plaatsten foto’s van de darter die met een andere vrouw dan zijn Silvia aan het zoenen was in een hotellobby. De beelden zijn vermoedelijk gemaakt na afloop van de Premier League op 28 februari.

Bekijk ook: Raymond van Barneveld en zijn Silvia gaan scheiden