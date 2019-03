Jussie Smollett wil camera’s in rechtbank

„Zodat het publiek het bewijs en gebrek daarvan met eigen ogen kan zien”, liet zijn advocaat weten aan Amerikaanse media. „Er is veel misinformatie als feit naar buiten gebracht”, zei de raadsvrouw. „Het bewijs tegen meneer Smollett is aantoonbaar vals. Camera’s in de rechtbank zijn zeer welkom zodat het publiek en de media het daadwerkelijke bewijs, en wat wij denken het gebrek ervan, kunnen zien.”

Het is ongebruikelijk in de staat Illinois om rechtszaken te filmen, maar soms wordt hiertoe besloten door een rechter als dit in het belang van het publiek is. De aanklagers zeiden dinsdag geen bezwaar te hebben tegen opnamen. De rechter gaf hierop toestemming voor één videograaf.

Jussie heeft zestien aanklachten aan zijn broek hangen. De acteur wordt ervan verdacht twee mannen te hebben betaald om hem aan te vallen. De acteur blijft ontkennen.