Zoons werden gek van Colin Farrell

„Vorig jaar werkte ik een maand en was ik elf maanden met onbetaald verlof. Het was heerlijk, ik was thuis met de jongens en ik zat ze op de lip tot ze er gek van werden”, zei Farrell over zijn zoons James (15) en Henry (9). „Een van hen pakte mijn tas in toen ik eindelijk het huis uitging en de ander stond bij de voordeur te wachten met mijn paspoort terwijl hij zei:’Wees wél een vreemdeling, papa’.”

De acteur ging aan het werk voor de film Dumbo, een live action-remake van de gelijknamige Disney-klassieker. Farrell is trots op de film, die later deze maand verschijnt in Nederland. „Het is een boodschap die nooit veroudert en waarvan mensen nooit moe worden. Dat is niet alleen het accepteren van de verschillen tussen mensen, maar ook het vieren van verschillen en nieuwsgierig zijn naar verschillen.”