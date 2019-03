Nu ook Duits ’Jackson-slachtoffer’

Michael Jackson Ⓒ Hollandse Hoogte

De documentaire Leaving Neverland, waarin twee ’vermeende’ slachtoffers in een vier uur durende film uit de doeken doen hoe ze jarenlang door wijlen MICHAEL JACKSON seksueel zouden zijn misbruikt, maakt wereldwijd nogal de tongen los. Het leidt blijkbaar ook tot nieuwe aantijgingen aan het adres van The King of Pop. In Duitsland staat nu MICHAEL JACOBSHAGEN op. Ook hij zegt als tiener door de zanger te zijn misbruikt.