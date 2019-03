Felicity Huffman op borgtocht vrijgelaten

Volgens TMZ werd de Desperate Housewives-actrice om zes uur 's ochtends gearresteerd door zeven gewapende FBI-agenten. Een bron meldt dat ze al wist dat ze verdacht werd in de zaak en mogelijk aangehouden zou worden. Ze zou hebben laten weten zichzelf aan te geven als het zover kwam, maar werd toch onverwacht van het bed gelicht.

Later op de dag keurde een rechter een borgtocht van 250.000 dollar goed en werd Felicity vrijgelaten. Ze vertrok samen met haar man, acteur William H. Macy weer naar huis nadat ze haar paspoort had ingeleverd. Opvallend is dat de Shameless-ster ook genoemd wordt in de beschuldigingen, maar hij niet is aangemerkt als verdachte in de zaak. De autoriteiten hebben geen daar geen verklaring voor gegeven.

Het Hollywoodkoppel zou 15.000 dollar hebben betaald om iemand naar de toelatingstest van hun dochter te laten kijken die indien nodig antwoorden die zij fout had ingevuld zou verbeteren. Het geld is overgemaakt onder het mom van een donatie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Oscarwinnares zich moet melden voor de behandeling van de zaak.