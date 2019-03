Weinstein huurt drie extra advocaten in

De huidige twee raadsmannen van Weinstein komen niet uit New York en gingen op zoek naar lokale bijstand voor de zaak, waarin de voormalig filmmagnaat is beschuldigd van gedwongen orale seks met een assistent en de verkrachting van een vrouw waar hij een relatie mee had.

„Alhoewel Harvey Weinstein geen positieve reputatie heeft als het om de publieke opinie gaat, hebben wij er na het beoordelen van het bewijs vertrouwen in dat een eerlijke, onpartijdige jury hem vrij zal spreken”, aldus één van de nieuwe advocaten tegenover New York Post.

