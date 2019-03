Luizenmoeder-acteur speelt in Britse horrorhit

Het stuk gaat op 31 oktober 2019 in première en is daarna tot eind januari door heel Nederland te zien. Dat maakte productiehuis De Theater BV woensdag bekend. Ghost Stories vertelt het verhaal van professor Filip Kuiper die zijn leven heeft gewijd aan het verklaren van het ogenschijnlijk onverklaarbare. Tijdens een lezing over parapsychologie behandelt hij drie van de door hem in zijn carrière verzamelde verhalen die hem altijd zijn bijgebleven. Langzaam maar zeker blijken de drie zaken meer met elkaar te maken te hebben dan Kuiper had durven vermoeden.

Ghost Stories ging in 2010 in Londen in première; de voorstelling trok op West End volle zalen en werd genomineerd voor twee Olivier Awards, de hoogste Britse toneelonderscheiding. Sindsdien was het stuk onder meer met veel succes in België en Australië te zien. De Nederlandse versie wordt geregisseerd door Joep Onderdelinden.