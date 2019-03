Lori Loughlin verwijdert social media-accounts

Dinsdag kondigden de Amerikaanse autoriteiten aan vijftig mensen te hebben aangehouden in een grote fraudezaak, waarbij ouders een hoop geld betaalden om zeker te zijn van de toelating van hun kinderen op prestigieuze universiteiten. Onder de verdachten zijn actrice Felicity Huffman en Lori en haar echtgenoot, kledingmagnaat Mossimo Giannulli. Felicity werd dinsdagochtend aangehouden in Los Angeles. Lori en Mossimo waren niet thuis, voor hen is een arrestatiebevel uitgegaan.

De Full House-actrice en haar man zouden een half miljoen dollar hebben betaald om hun dochters op papier deel uit te laten maken van een roeiteam, waardoor zij aan de University of Southern California (USC) in Los Angeles konden studeren. Isabella (20) en YouTube-ster Olivia (19) zijn alleen helemaal geen roeiers.

