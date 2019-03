’Geruchten over vriendin Van Barneveld kloppen niet’

„Ik vind het heel bizar, het is pertinent onwaar”, reageert Jaco van Bodegem, Barneys manager aan Privé. „Het is een doodnormale vrouw, met een doodnormale baan.”

Van Bodegem laat weten erg te balen van de eerdere onjuiste berichten. „Je betrekt er nu zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bij.” Het nieuws viel hen dinsdagavond dan ook rauw op het dak, maar „het gaat naar omstandigheden prima. Dit soort geruchten zijn gewoon niet leuk.”

Hij bevestigt de authenticiteit van het geruchtmakende filmpje dat dinsdag opdook bij The Sun. Op de beelden zijn Barney en de vrouw kussend te zien. „Ik weet wie ze is”, verzekert de manager die de aanstaande scheiding tussen de Haagse darter en zijn vrouw Silvia na de publicatie bekendmaakte. „We hebben het hier over een echte relatie. Het is niet zomaar iemand met wie hij in een lobby staat te zoenen.”

Hoe lang de twee elkaar kennen, wie de vrouw is en of Silvia van de relatie op de hoogte was, wil hij uit privacyoverwegingen niet zeggen