Oud-kandidaat: ’Tyra Banks betaalde modellen nauwelijks’

Voormalig plussize model Sarah Hartshorne (34) was te zien in het negende seizoen en was destijds achttien jaar toen ze deelnam in de hoop een modellencontract in de wacht te slepen. „We kregen geen vergoeding voor onze deelname, terwijl je ontzettend veel tijd kwijt bent aan de opnames”, vertelt ze aan The New York Post. „We kregen zo’n 33 euro per dag waarvan we dan ons eigen eten moesten betalen. Maar een magnetron om eten op te warmen kon er niet vanaf.”

Ze vervolgt: „Het productieteam vertelde ons expres niet hoe ons dagelijkse schema eruit zag, want als we moe, geïrriteerd, hongerig en verward waren, leverde dat betere televisie op. We werden in busjes met afgeplakte ramen rondgereden zonder enig idee te hebben waar naartoe. En eenmaal ter plekke moesten we daar maar meteen op in spelen en leuk doen voor de camera. Daarbij mochten we bepaalde familieleden niet spreken gedurende de opnameperiode.”

Geen contact

De deelnemers moesten meerdere contracten ondertekenen, waaronder geheimhoudingsovereenkomsten. Ook familieleden die gebeld konden worden moesten dergelijke verklaringen tekenen. „Mijn opa weigerde dat, wat betekende dat ik hem wekenlang niet mocht spreken. Meedoen aan America’s Next Top Model heeft voor de meeste deelnemers geen deuren geopend in die wereld. Je krijgt gewoon een klein kijkje in de keuken en dat is het. Tyra onderhoudt ook geen contact met kandidaten.”

Hartshorne zegt zelf geen spijt te hebben van haar deelname. „Maar ik ken veel kandidaten die het als traumatisch hebben ervaren. Er was toen ook nog geen sociale media waarop je je ervaringen kon uiten en delen. Dus opstappen was niet echt een mogelijkheid, omdat je nergens feedback kon krijgen van anderen.”

Banks zou volgens het zakenblad Forbes als bedenker en presentatrice van de show bijna 25 miljoen euro hebben verdiend.