Eus in Medialand valt buiten Top 25

Özcan Akyol Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

De eerste aflevering van het nieuwe programma Eus in Medialand van Özcan Akyol trok dinsdagavond 339.000 kijkers. Dat is niet voldoende voor een notering in de dagelijkse lijst van de 25 best bekeken programma’s, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.