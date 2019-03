Lady Gaga ontkent zwangerschapgeruchten

„Geruchten dat ik zwanger ben?”, twitterde de zangeres. „Ja hoor, ik ben zwanger van #LG6.” Fans reageerden uitgelaten op het muzieknieuws. Het laatste album van de 32-jarige stamt alweer uit 2016. Ze werkte de afgelopen anderhalf jaar voornamelijk aan film A Star Is Born. Ze speelde daarin de vrouwelijke hoofdrol en verzorgde de muziek. Het leverde haar een Oscar op voor het nummer Shallow.

Gaga zorgde dinsdag meteen ook voor geruchten over haar nieuwe werk. Vlak voordat ze de tweet waarin ze het nieuwe album aankondigde verstuurde, ging ze Rihanna en BloodPop volgen. Dat resulteerde in enthousiaste reacties van fans, die meteen speculeerden over een samenwerking met de zangeres en de muziekproducent.