Green Book trekt meer dan 400.000 bezoekers

Green Book won bij de Oscaruitreiking drie beeldjes, waaronder de prijs voor beste film. Het waargebeurde drama vertelt het waargebeurde verhaal van een zwarte pianist (Mahershala Ali) die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het verdeelde zuiden van de VS. Als lijfwacht neemt hij een racistische blanke chauffeur (Viggo Mortensen) mee.

De andere grote winnaars van de Oscaruitreiking was Bohemian Rhapsody, de film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. Het succesvolle muzikale drama kreeg vier beeldjes, waaronder die voor beste hoofdrolspeler (Rami Malek). De film trok tot nu toe in de Nederlandse bioscopen 2,2 miljoen bezoekers.

De best bezochte bioscoopfilm van dit moment blijft Captain Marvel, die binnen een week meer dan 200.000 bezoekers naar de bioscopen lokte. De film over een Amerikaanse vrouwelijke piloot die superkrachten krijgt, is over de hele wereld een enorm kassucces.