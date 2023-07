Paris Hilton viert half jaar moederschap met foto’s zoontje Phoenix

„Deze Barbie is een moeder”, zegt ze bij een reeks foto van haarzelf in roze outfit met Phoenix op schoot. „Mijn zoontje Phoenix is vandaag zes maanden oud. Hij is mijn wereld en maakt mijn leven zo compleet. Ik kan niet wachten op alle magische herinneringen die we samen zullen creëren! Mama houdt zoveel van je engel.”

Eind januari maakte Hilton bekend voor het eerst moeder te zijn geworden, wat gebeurde met dank aan een draagmoeder. Een maand later deelde ze voor het eerst beelden van Phoenix. Daarop stond ook haar partner Carter Reum, die eerder een dochter kreeg met zijn toenmalige partner Laura Bellizzi.