Michael Jackson Ⓒ Hollandse Hoogte

Het leven van Michael Jackson ligt meer dan ooit onder een vergrootglas. Oud materiaal wordt opgedoken en van over de hele wereld komen mensen met verhalen over de overleden King of Pop. Ook nu weer zijn er foto’s naar boven komen drijven van wat de bizarre pornografische collectie van Michael Jackson zou zijn. De beelden zijn op zijn zachtst gezegd schokkend.