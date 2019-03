Boek Monique Westenberg in top 10 bestsellers

Monique Westenberg Ⓒ Hollandse Hoogte

Het prentenboek Dunya van Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, heeft in de eerste week na de release meteen een plek in de top tien van de Bestseller 60 bemachtigd. Het boek over haar overleden hond staat op plek negen van de lijst van Stichting CPNB.