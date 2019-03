Pinkpop onthult headliners

Daarnaast staan Bazart, Cage the Elephant en Davina Michelle op zaterdag geprogrammeerd. Eerder was al bekend dat Mumford & Sons komen. Mt. Atlas is de winnaar van de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit en tevens de opener van Pinkpop 2019.

Lenny Kravitz, The Cure en Armin van Buuren behoren tot de headliners van de programmering op zondag 9 juni op Pinkpop. Armin van Buuren mag van de gemeente Landgraaf tot 01.30 uur draaien, maakte de festivalorganisatie woensdag bekend op de perspresentatie van het festival in Paradiso in Amsterdam.

Ook Miles Kane, Mark Ronson, Miles Kane, Barns Courtney en Jack Savoretti komen op de tweede festivaldag naar Landgraaf.

Krezip staat voor de zesde keer op Pinkpop, dit jaar op zondag. Andere namen die de festivalorganisatie voor de zondag heeft geprogrammeerd zijn Kraantje Pappie, Blood Red Shoes, Rowwen Hèze, Confidence Man, Die Antwoord, J Balvin, Au/Ra, The Kooks en White Lies.

Dit maakte de festivalorganisatie woensdag bekend in Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop van Pinkpop, dat van 8 tot en met 10 juni duurt, start zaterdag 16 maart.