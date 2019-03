Demo van Starman van David Bowie geveild

De plaat uit 1971 lag bijna vijftig jaar lang op een zolder weg te stoffen, voordat eigenaar Kevin Hutchinson de demo weer tevoorschijn haalde en in de verkoop zette.

Op de band is te horen hoe Bowie na afloop van het nummer tegen gitarist Mick Ronson zegt dat de plaat nog niet helemaal af is. Naast Starman zijn ook opnames van Bowies nummers Moonage Daydream en Hang Onto Yourself te horen.

Hutchinson, die de plaat in 1971 van zijn vriend Ronson kreeg, hoopte dat de demo op de veiling ten minste 11.600 euro op zou brengen.