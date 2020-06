Sterren prijzen speech Barack Obama

Diddy deelde een quote uit de speech, die de rapper uitzond op zijn platform Revolt TV. „Ik wil dat jullie weten dat jullie er toedoen”, zei de oud-president daarin tegen mensen met een donkere huidskleur. „Ik wil dat jullie weten dat jullie levens ertoe doen. Dat jullie dromen ertoe doen.” Ook Ava DuVernay deelde uitspraken uit de speech, en retweette een van haar volgers die schreef: „Dat is weer wat anders, een president die niet opschept, dreigt, beledigt, hijgt of gek is.”

Lil Jon noemde Obama in een tweet „je favoriete neef die verhuist is om te gaan studeren en je nu nooit meer spreekt” en zangeres Lalah Hathaway schreef: „Hier spreekt mijn president.”

De voormalig staatsman riep in zijn toespraak onder meer alle burgemeesters in de VS op het beleid over gebruik van geweld door hun politiekorpsen tegen het licht te houden en te hervormen in samenspraak met lokale gemeenschappen. Het was voor het eerst dat de voormalig president op beeld van zich laat horen over de onrust die is ontstaan na de dood van George Floyd.

Obama sloeg een optimistische toon aan over de protesten, ondanks de woede en wanhoop die daar volgens hem in veel gevallen achter steken. „Ik hoop dat jullie je ook hoopvol voelen, ook al voelen jullie je wellicht boos, want jullie hebben de macht dingen beter te maken en jullie hebben geholpen het hele land het gevoel te geven dat dit iets is dat moet veranderen”, zei Obama. „Ik ben trots op jullie.”