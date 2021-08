Eerste zitting in zaak tegen prins Andrew half september

Andrew kan binnenkort een officiële kopie van de aanklacht bij hem thuis verwachten, zo zegt advocaat David Boies over het traject wat nu is ingezet. De prins heeft dan 21 dagen de tijd om te reageren en daarmee de zaak te erkennen. Als Andrew dat niet doet, kan Giuffre een verstekvonnis aanvragen. Volgens The Telegraph is die optie riskant voor Andrew omdat een dergelijk vonnis tegen hem zou kunnen worden gebruikt als de zaak ooit strafrechtelijk wordt behandeld.

De hoorzitting wordt op 13 september telefonisch gehouden. Het is onduidelijk of Giuffre of Andrew daaraan zullen moeten deelnemen.

Giuffre beschuldigt Andrew ervan haar ongeveer twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze minderjarig was. De vrouw maakte maandag bekend dat ze naar de rechter in New York stapt. Omdat een wet vervalt kunnen slachtoffers van kindermisbruik daar een civiele zaak aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn.