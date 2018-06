Ronnie Tober: ‘In één woord geweldig…’

Dat zij, terwijl ze eigenlijk de begrafenis van haar dochter moest voorbereiden, ruim een dag later zelf overleed, kwam wel even binnen bij Ronnie. ,,Hoe bizar, ik was er even stil van, het heeft mij echt geraakt. In de jaren tachtig heb ik Debbie een aantal keren persoonlijk mogen ontmoeten. Dat kwam omdat ik goed bevriend was met pianist/entertainer LIBERACE. Tijdens een van zijn tournees door Europa, zou ik meegaan als gastartiest. Ik was dus in Amerika om dit te bespreken. Helaas kon deze tournee niet doorgaan omdat Liberace voortijdig overleed.”

Verrassing

Verder zegt hij: ,,Zijn manager SEYMOUR HELLER was ook manager van Debbie en nodigde mij uit voor een concert in The Colonie Musical Tent in Albany, New York. Nu was ik altijd al groot fan van haar, zo’n veelzijdige vrouw. Tot mijn grote verrassing kon ik haar na afloop ontmoeten. Ik was er even stil van. Daar stond ik dan, zo’n jong broekje van ongeveer 35 jaar samen op de foto met zo’n grote internationale ster. Ze was heel aardig en belangstellend. Toen ik vertelde dat ik ook zong, wilde ze daar alles van weten en moest ik ook zelf even zingen. Wat weet ik niet meer, maar het was in één woord geweldig.”

Ronnie vertelde dit voorval trots aan zijn ouders, maar die geloofden hem niet. ,,Jij hebt altijd iets bijzonders”, was de reactie van mijn moeder.

Om ze te overtuigen nam ik mijn ouders, mijn zus en mijn zwager mee naar een optreden en ook daarna heb ik haar weer ontmoet. Zij babbelde toen ook met mijn moeder over haar dochter Carrie en haar zoon TODD. Heel bijzonder. Later heb ik haar nog gesproken over haar nieuwe hobby, het opkopen van oude kostuums en decors die in films gebruikt waren. Helaas is daarna ons contact verwaterd, al ben ik haar wel altijd blijven volgen…”

Yvonne Hoebe