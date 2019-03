’Katie Price heeft geen respect voor rechtssysteem’

De rechter vond dat Price met haar afwezigheid geen respect toonde voor het rechtssysteem, meldt de BBC. Price blijkt in het buitenland te verblijven. „Ze heeft niet de moeite genomen om vandaag te komen. Blijkbaar heeft ze iets belangrijks te doen”, zei de rechter.

De hoorzitting is daarom een week opgeschort naar woensdag 20 maart.

Price begon haar carrière als glamourmodel onder de naam Jordan. Nadat haar televisiecarrière in 2004 van de grond was gekomen door haar deelname aan het realityprogramma I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! ging ze over op haar echte naam.