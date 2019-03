Hugh Jackman na zestien jaar weer in Broadway-musical

Voor Hugh, die in 2003 zijn laatste hoofdrol had in de Broadway-musical The Boy from Oz, is The Music Man een bekend verhaal. De 50-jarige acteur speelde namelijk al eerder een kleinere rol in de musical. „Het jaar was 1983 en ik zat op de Knox Grammar School in Sydney in Australië”, vertelt Hugh. „Ik was een van de reizende verkopers en ik kan me bijna nog het onvergetelijke openingsnummer herinneren. Dat was waarschijnlijk het moment dat de magie van theater in mij aangewakkerd werd.”

Nu speelt hij de hoofdrol van Harold Hill, een reizende verkoper die mensen afzet door ze instrumenten en banduniformen aan te smeren voor een band die er nooit gaat komen. „Het idee om The Music Man terug te brengen speelde al heel lang in mijn achterhoofd, misschien al 35 jaar”, zegt de acteur over de musical die in 1957 voor het eerst te zien was. „Toen producent Scott Rudin me belde met hetzelfde idee, was ik sprakeloos. Om dit eindelijk te doen, is een enorme kick.”

Hoewel Jackman de afgelopen jaren niet te zien was in een musical op Broadway, speelde hij er wel in verschillende toneelstukken. Ook was hij te zien in verfilmingen van musicals Les Misèrables (2012) en The Greatest Showman (2017). Met liedjes uit onder meer die twee films reist de acteur later dit jaar de wereld rond. Op 17 mei treedt de Australiër op in de Ziggo Dome in Amsterdam.