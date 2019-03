Genoeg power in Ziggo Dome voor Nicki Minaj

Eind februari moest het hiphop-icoon op het laatste moment een concert afblazen in Slowakije, omdat ze technische issues had in het stadion in Bratislava. Afgelopen weekend gebeurde hetzelfde in Bordeaux in Frankrijk.

„We zijn op de hoogte van de technische problemen bij de andere shows in Europa van Nicki Minaj”, zegt een woordvoerder van concertorganisatie Greenhouse Talent, die de Ziggo Dome voor het concert afhuurt. „We hoeven in de Ziggo Dome geen extra maatregelen te nemen. Vooraf wordt duidelijk gecommuniceerd aan welke voorwaarden we moeten voldoen. We voorzien geen problemen.”

Nicki Minaj heeft nog tien shows in Europa te gaan. Volgens TMZ garanderen ook concertzalen in Birmingham, Glasgow en Zurich dat de rapper geen stroomproblemen zal krijgen. Voor het concert in Amsterdam zijn nog kaarten verkrijgbaar.