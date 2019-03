Lenette van Dongen loopt weg uit uitzending om Brexit

Lenette van Dongen was te gast in de radio-uitzending om te praten over haar voorstelling Paradijskleier, maar in het tweede halfuur tussen 20.00 en 20.30 uur eiste de NOS zendtijd op vanwege de stemming over de brexit in het Britse Lagerhuis en gesprekken daarover met correspondent Suse van Kleef. Daarop verliet Van Dongen op eigen initiatief de uitzending. „Dat is haar goed recht”, reageert eindredacteur Annemiek Kortlang van Kunststof. „Ik heb daar geen oordeel over. Ik kan een gast moeilijk tegenhouden als die boos is.”

Van der Linden: „Dat de NOS na het nieuws van acht uur nog even wilde doorpraten over de naderende stemming, vond ik prima. De afspraak was dat we daarna het gesprek zouden voortzetten en bij de stemming weer zouden schakelen naar Londen. Het was een bijzonder interview over de dood van haar vader en eetstoornissen, dat kun je moeilijk tien minuten onderbreken. Ik kan me er van alles bij voorstellen dat ze besloot naar huis te gaan. Ik heb er eerlijk gezegd wel begrip voor. Het was immers een uiterst persoonlijk en openhartig gesprek. Overigens beende ze niet weg, ze was gewoon verdrietig. En ze was door weer en wind naar ons toegekomen.”

Van Dongen wist vooraf dat de uitzending opnieuw zou kunnen worden onderbroken voor het nieuws over de brexit, zegt Kortlang. Maar de stemming liet langer op zich wachten dan verwacht, legt Van der Linden uit. „Op de tv-schermen zag ik nog parlementariërs heen en weer lopen en zag ik dat de stemming nog niet direct aanstaande was. Toch besloot de NOS in te breken en die is de baas. Ik gebaarde tussendoor nog dat we nog wel even terug konden naar het interview voor aanvang van de stemming, maar ze bleven maar doorpraten.”

Kortlang spreekt van een dilemma. „We maken altijd in goed en collegiaal overleg ruimte voor de NOS. In dit geval zijn we iets te vroeg naar het Lagerhuis geschakeld, waardoor de onderbreking langer duurde. Het is misgegaan in de communicatie.”

Paradijskleier is de elfde avondvullende show van Van Dongen. Een groot aantal Nederlandse theaters begon woensdag met de voorverkoop van de voorstelling in het seizoen 2019-2020. Daartoe is besloten na de goede reacties op de première van de voorstelling afgelopen weekend.