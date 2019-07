Andy van der Meijde terug op tv

Zijn talkshow is vanaf 30 juli namelijk ook op die zender te zien. In het programma ontvangt Van der Meijde verschillende BN’ers, maar ook voetbalspelers uit binnen- en buitenland. Tijdens de autorit hebben ze de meest uiteenlopende gesprekken. „Ik bereid me niet echt heel goed voor, ik kijk wel even op Wikipedia. Het is niet gescript ofzo”, legt hij uit in Shownieuws.

Van 15 tot en met 26 juli zendt Fox Sports elke werkdag twee oude afleveringen van Bij Andy in de auto uit. De afleveringen die Van der Meijde voor FOX maakt, verschijnen een week na uitzending op zijn YouTube-kanaal.