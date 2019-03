Holland Zingt Hazes-zangers zingen kelen warm

„Gaat te te gek worden hoor dit!”, deelde André Hazes via Instagram. Ook Xander de Buisonjé, Jeroen van der Boom, Peter Beense, Danny de Munk, Nick & Simon, Johnny de Mol en Jamai Loman waren van de partij om hun partijen in te studeren en in de stemming te komen.

De eerste van vier Holland Zingt Hazes-concerten vindt vrijdag plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens de concertreeks worden traditiegetrouw nummers gezongen van de in 2004 overleden André Hazes sr. Eerder deze week werd bekend dat er volgend jaar een achtste editie komt.