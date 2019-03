Lauren Verster deed tantra met vrienden: ’Geweldig’

Zo ontdekte ze onder meer tantra, vertelt ze in de Flair. Maar denk niet meteen aan ’seksueel getinte tantra’, waarschuwt ze. De tantra die zij deed was gericht op haar relatie en op intimiteit. Zo wilde ze ook haar vrienden ermee kennis laten maken. „Ik wilde kijken wat voor uitwerking het had en wat het met mij en anderen zou doen. Niet iedereen stond te springen om mee te doen, zelfs Jasper had zoiets van: eh, moet dat nou? Maar 4 uur later was iedereen om. Ze vonden het geweldig.”

De tv-presentatrice maakt het nieuwe tv-programma Ik wil een kind waarin ze mensen met een kinderwens volgt die niet zelf een kind kunnen krijgen. Zelf heeft ze ’nu een prachtige dochter’. „Maar als dat niet was gebeurd en ik was een kinderloze vrouw, was dat een enorm pijnpunt geweest in mijn leven.” Ze kan zich nog nachten herinneren waarin ze uit angst om alleen te blijven, een fles rode wijn opentrok. „Omdat ik dacht: straks ben ik nog alleen als ik 38 ben, en dan? Die gedachte vond ik stressvol. Dan word je zo’n vrouw die bij de eerste date al moet vragen: ‘Wil je kinderen?’, want anders kan ik mijn tijd beter besteden. Nou, dat was in mijn ogen wel een rampscenario.”

Gelukkig voor haar ontmoette ze al snel haar huidige vriend, cameraman Jasper en laat ze weten nu, op haar 38e, volop te genieten van man en kind.