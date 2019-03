Koningin Mathilde viert nog een keer Vrouwendag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Isopix

Het Belgische koningshuis is nog steeds niet klaar met het vieren van Internationale Vrouwendag. Ook op woensdag stonden de royals stil bij de dag, die vorige week vrijdag wereldwijd werd gevierd. Koningin Mathilde ontmoette vrouwen uit de provincie Luik in het Paleis van de Prins-bisschoppen in het hart van de provinciale hoofdstad.