Silvia van Barneveld: ’Ik woonde tot vorige week nog samen met Raymond’

„We hebben toen besloten om het nog een jaar samen te proberen. Er zijn feestdagen gepland en we zijn in september nog met het gezin naar Disney geweest”, zo vertelt Silvia aan RTL Boulevard. De lijmpoging had uiteindelijk toch geen succes. „In december hebben wij besloten om onze laatste kerst samen te vieren. We gingen er niet uitkomen op deze manier.”

Ondanks de breuk, sliepen Silvia en Raymond nog wel onder een dak. „Ik heb nog met Raymond samengewoond tot een week geleden. Vanaf december zijn wij uit elkaar.”

Dinsdag lekten beelden uit van Raymond waarop hij zoende met een jongere vrouw. Later bleek het te gaan om een 35-jarige vrouw uit Londen. Kort nadat The Sun de video publiceerde, kwam naar buiten dat Raymond en Silvia in scheiding liggen. Hoe lang de darter en de Londense al met elkaar omgaan, is niet bekend.