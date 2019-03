'Nieuwe liefde voor Barbie'

De man in kwestie is Maron Hill en hij is de MC van dj Jean. Aan Shownieuws laat hij weten dat hij Samantha veel ziet, maar dat ze er nog geen label op plakken. Op Facebook is zijn profielfoto inmiddels veranderd in een foto waarop hij samen met Barbie te zien is en bij zijn status is te zien dat hij ’in een relatie’ zit. Ene Sabrina vraagt op Facebook: „Je nieuwe vriendin?” Maron reageert, veelzeggend, met een hartje.

Ⓒ Facebook

Samantha is sinds september weer vrijgezel. Ze maakte het destijds vanuit de afkickkliniek in Schotland, waar ze enkele maanden verbleef na een zelfmoordpoging, uit met Jeffrey Lake.