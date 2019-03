Rosie O'Donnell: ik ben misbruikt door mijn vader

Het misbruik heeft haar hele leven veranderd, zo vertelt ze volgens Just Jared. „Het is niet iets waar ik graag over praat. Elk kind dat in die positie terechtkomt, vooral als het gebeurt door iemand uit je familie, voelt zich compleet machteloos, omdat het gebeurt door iemand die je het juist zou vertellen als zoiets je overkomt.”

Het misbruik stopte toen haar moeder overleed. Rosie was toen tien jaar oud. „Het eindigde op een soort van rare manier. Mijn vader moest toen opeens voor vijf kinderen zorgen.”

Edward Joseph O’Donnell overleed in 2015 op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Rosie was in eerdere interviews al negatief over de band met haar vader. „Hij had een hele moeilijke jeugd met een alcoholische, agressieve vader en heeft daar nooit echt hulp voor gehad. Hij had veel problemen.”