Hans Kazàn kruipt dankzij spoedoperatie door oog van de naald

De 68-jarige illusionist laat dinsdag weten op LinkedIn: „Een aneurysma is een uitstulping in de slagader die bij scheuren een levensbedreigende bloeding veroorzaakt. Het was wel even schrikken, maar de artsen in het Quirón ziekenhuis in Spanje hebben gelijk geopereerd. Geen complicaties en ik ben zo blij dat ik nu weer thuis ben en gewoon aan het werk kan.”

De goochelaar beseft dat hij geluk heeft gehad. „Met extra veel levenslust (!) vertel ik nu authentieke en motiverende verhalen over een ondernemend leven vol rennen, vallen, opstaan en verdergaan.”

Kazàn liet eerder aan Story weten dat hij het bezoek aan het ziekenhuis drie weken had uitgesteld omdat hij te druk was. Volgens de artsen was hij maar net op tijd voor de ingreep, anders had het slecht af kunnen lopen.