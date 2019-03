Koningin Margrethe deelt weer horloge uit

Woensdag kwam ze daarvoor naar de kazerne in Kopenhagen, waar ze de Lijfgarde inspecteerde en daarna Simon Thinggaard Hansen beloonde voor zijn verdiensten met het zogenoemde 'horloge van de koningin' (Dronningens ur). Wie het uurwerk krijgt, wordt bepaald door de officieren en de manschappen zelf. Ze kijken daarbij naar bijzondere inzet en kameraadschap.

De traditie van het koninklijke horloge is in 1970 begonnen door Margrethe's vader koning Frederik IX. Die had een jaar eerder voor zijn 70e verjaardag een leuk bedrag gekregen van de Garde-verenigingen en besloot het geld op de bank te zetten en van de rente een horloge te kopen en uit te delen.

Van 'horloge van de koning' werd het na zijn overlijden en de troonsbestijging van Margrethe in 1972 het 'horloge van de koningin'. De Koninklijke Lijfgarde bestaat sinds 1658.