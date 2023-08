Ruud de Wild en Olcay Gulsen uit elkaar: ’Besloten elkaar los te laten in liefde’

„De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent.” Ruud en Olcay hebben gemerkt dat ze ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken. „We houden nog steeds veel van elkaar. We hebben besloten elkaar los te laten in liefde”.

Video:Dit heeft heel veel pijn gedaan bij Ruud en Olcay. Tekst gaat verder onder video.

Het voormalige koppel verzekert hun volgers dat er geen ander, geen gedoe en geen ruzie is. „We hebben na een tijd van overprikkeling tijd nodig voor onszelf.” Ruud en Olcay waren sinds 2019 een stel.

Eerder dit jaar kregen de twee hun eigen realityserie genaamd Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed. Wegens dalende kijkcijfers kreeg het programma geen tweede seizoen.

Hun veelbesproken realityserie heeft meer kapot gemaakt dan verwacht, stelt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van Strikt Privé.