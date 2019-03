Alicia Keys brengt in november autobiografie uit

Ⓒ Matt Sayles/Invision/AP

Alicia Keys heeft een boek geschreven over haar leven. De zangeres brengt op 5 november haar autobiografie More Myself: A Journey uit, deelt ze woensdag in een video. Oprah Winfrey, die ook in het filmpje te zien is, heeft haar naam verbonden aan Alicias pennenvrucht en heeft het de stempel ’An Oprah Book’ gegeven.