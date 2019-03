The Prodigy terug in Amerikaanse hitlijsten

De Britse band staat met drie nummers in de Hot Dance/Electronic Song Sales Chart. De hoogste notering is voor de hit Firestarter (1996) die met tweeduizend downloads goed is voor een dertiende plek. De single Breathe (1996) staat slechts één plekje lager in de lijst. Het nummer Smack My Bitch Up (1997) is goed voor een 23e plaats.

Ook een studioalbum van de band zag een stijging in populariteit. De derde plaat The Fat of the Land, waarop de bekendste singles van de groep staan, komt nieuw binnen op de dertiende plek in de Top Dance/Electronic Albums Chart. Het album werd drieduizend keer gedownload.

In Nederland scoorde The Prodigy zijn hoogste noteringen met Out of Space uit 1992 en No Good (Start the Dance) uit 1994. Beide singles wisten het te schoppen tot een derde plek in de Single Top 100.