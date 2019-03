Carice van Houten: 'Sinds Monte voel ik me meer een open wond'

„Ik voel me wel wat meer een open wond sinds ik een kind heb, veel emotioneler, veel meer huilen. Ik kan dat in m’n werk best wel gebruiken”, zo vertelt ze aan Shownieuws. Carice beviel 2,5 jaar geleden van haar zoontje en sindsdien staat haar acteercarrière duidelijk op de tweede plaats. „Het echte leven is waar m’n kind is. Ik merk ook wel dat ik meer picky word in keuzes. ’Is dit het waard om van m’n kind weg te gaan voor iets?’”

Toch moet de actrice er nog niet aan denken om te stoppen met alles. „Het eerste jaar nadat ik een kind kreeg, dacht ik: waarom zou ik nog gaan werken eigenlijk? Dat zijn toch de hormonen, dat is hoe de natuur werkt.”

Naast het moederen heeft Carice nog een nieuwe hobby gevonden: gitaar spelen. Eerst vond ze het maar onzin, al die acteurs en actrices die zaten te pingelen tussen de scènes door, maar „nu mis ik hem echt als ik hem niet heb ik mijn kleedkamer.”