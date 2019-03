R. Kelly mag niet minder alimentatie betalen

R. Kelly verscheen woensdag zelf ook bij de hoorzitting. Volgens zijn advocaat volgt er later nog een hoorzitting om ervoor te zorgen het bedrag alsnog te verlagen.

Kelly zat vorige week drie dagen in de cel vanwege de alimentatieschuld, wat in de staat Illinois een misdrijf is. De zanger was de moeder van zijn drie kinderen, met wie hij van 1996 tot en met 2009 getrouwd was, nog bijna 162.000 dollar verschuldigd. Dit bedrag heeft een fan voor hem betaald, waarop Kelly weer op vrije voeten kwam.

Volgende week vrijdag moet de R&B-zanger zich weer melden in de rechtbank vanwege de aanklacht van seksueel misbruik. Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, te hebben misbruikt. Zelf zegt de zanger onschuldig te zijn.