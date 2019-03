Jordy van Loon maakt comeback

Ⓒ Roy Beusker

Toen JORDY VAN LOON in 2008 als 15-jarig knulletje door PAUL DE LEEUW letterlijk achter het behang werd geplakt en het nummer Het dorp mocht zingen, scoorde hij direct een platencontract en een bescheiden hit met het aanstekelijke Verliefdheid (is een toverbal). Zijn ster doofde echter net zo snel als hij was gekomen, maar binnenkort kan de zanger mogelijk een lange neus trekken naar al zijn criticasters van toen. Jordy is terug, precies op de manier waarop we hem ooit leerden kennen.