Olav Mol verdwijnt als vaste commentator Formule 1

Nelson Valkenburg wordt de nieuwe hoofdcommentator bij de Grand Prix-weekenden, onthult NENT aan Racingnews365. Daarbij wordt hij geflankeerd door coureur en expert Melroy Heemskerk. „Wij denken dat dit de juiste wijze is om de sport te verslaan met een duo bestaande uit de commentator en de expert”, licht NENT-topman Peter Nørrelund toe.

De Formule 1-rechten verhuizen deze winter van Ziggo Sport naar NENT. De beelden zullen worden uitgezonden via streamingdienst Viaplay. Olav Mol verhuist niet mee. „Ik heb zeer veel respect voor Olav Mol, die een belangrijk aandeel in de Formule 1 in Nederland heeft gehad”, aldus Nørrelund. „We hebben echter ook onze visie op het produceren van de Formule 1. Daarbij hebben we straks vijftien mensen op locatie om de sport op zeer hoog niveau te presenteren in Nederland.”

Op 8 december is er een persconferentie van Viaplay, waarbij het bedrijf verder in zal gaan op de Formule 1-plannen in Nederland.