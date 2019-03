Hierom is Nick Jonas volgens Priyanka ’beste man ooit’

De reden hiervan is dat de nieuwe single van The Jonas Brothers, Sucker, op nummer 1 in de hitlijsten is binnengekomen. Priyanka deelt het blijde nieuws op Instagram.„Als je man op nummer 1 binnenkomt, dan krijgt het vrouwtje een Maybach! Dit is ’m dan! Ik hou van jou schatje, je bent de beste echtgenoot ooit!”, aldus de actrice.

Om de komst van de wagen te vieren, dronk het stel een glaasje champagne en deelde ook hun hondje in de feestvreugde.